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На Багамах ищут смотрителя за фламинго
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На Багамах ищут смотрителя за фламинго 

Anews 13 марта 2018
Фото: Anews
Многие из нас мечтают не сидеть в офисе, а лежать где-нибудь на пляже под жарким солнцем, имея возможность в любой момент искупаться в океане. Один из курортов, размещенных на территории Багамских островов, за такое времяпрепровождение готов также платить реальные деньги.
На курорте Баха-Мар недавно добавили вакансию, которая звучит как «главный офицер фламинго». От такого сотрудника прежде всего требуется, чтобы весь день он оставался в пределах пляжа, ведя наблюдение за вышеупомянутыми розовыми птицами.
Кроме этого, в обязанности работника также включен уход за пернатыми, встреча постояльцев отеля и ознакомление прибывших со всеми ключевыми особенностями этого места. Помимо проживания в гостинице, человек на такой должности будет иметь стабильный приличный доход.
Правда, несмотря на то, что работа кажется достаточно простой, в действительности она требует усилий и особых навыков. В частности, ключевым требованием к соискателю является наличие у него знаний в зоологии, а также опыт работы с экзотическими представителями фауны. Кроме того, важно знать достаточно о фламинго и их особенностях.
Сотрудник гостиницы, кроме того, должен быть личностью коммуникабельной, чтобы уметь общаться с гостями отеля, для которых потребуется проводить небольшие экскурсии]]>
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