Жуткий перформанс показал лицо человечества

Мария Абрамович , уроженка Сербии, уже давно заслужила титул "бабушки перформанса". И это естественно, учитывая то, что более 40 лет Марина устраивает всевозможные провокационные акции. Однако более обсуждаемым стал один из ее первых перформансов, проведенный в Италии. Речь пойдет о проекте "Ритм 0".

Сама идея очень проста: девушка должна была стоять на одном месте 6 часов, в то время, когда посетители могли делать с ней что угодно, применяя один из предложенных предметов. Сама Марина стояла в центре зала и держала табличку: "На столе перед вами 72 предмета, которые можно использовать на мне, как вы пожелаете. Это перформанс, а я — предмет. Вся ответственность на этот период возложена на меня. Продолжительность: 6 часов".

Anews

На столе предметы были разделены на "предметы удовольствия" и "предметы разрушения". Среди первых были перья и цветы, а в число опасных предметов входили ножи, лезвия и даже заряженный пистолет. По словам самой Марины, даже она не подозревала, насколько ужасными могут быть последствия перформанса.

Присутствующие на акции вспоминали, как все начиналось мягко. Некоторые разворачивали девушку, кто-то поднял ее руки наверх. Однако уже к третьему часу с ее тела срезали лезвиями всю одежду. А к четвертом часу лезвия начали касаться ее кожи. Но Абрамович была настолько преданна идее, что даже если бы ее попытались изнасиловать или убить, она не стала бы сопротивляться.

"Я чувствовала себя изнасилованной. С меня срезали одежду, кололи в живот шипами от розы, а к голове приставляли пистолет. " Самыми жуткими оказались последние 2 часа. Художницу заставили приставить к себе пистолет. А учитывая то, как все видела Марина, это еще ужаснее.