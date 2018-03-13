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Американец послушал мать и сорвал джекпот
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Американец послушал мать и сорвал джекпот 

Lenta.ru 13 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Американец выиграл в лотерею 100 тысяч долларов по совету матери, пишет UPI.
Брэндон При (Brandon Pree), живущий в Вашингтоне, навещал свою мать Тину в штате Вирджиния. Она посоветовала ему купить лотерейный билет, а в качестве номеров использовать даты рождения родственников.
Совет матери оказался пророческим: использовав номера 11-22-25-26-28, он сорвал джекпот в 100 тысяч долларов (около 5,7 миллиона рублей). «Первое, что я сделал после того, как узнал, — позвонил маме. Она кричала от радости», — отметил При.
По словам Тины, у нее есть несколько идей и касательно того, как Брэндону лучше распорядиться выигранными деньгами. «Надеюсь, он поделится со мной, ведь это я сказала ему купить билет», — добавила она.
По данным лотереи, шанс выиграть в ней максимальный приз 100 тысяч долларов составляет 1 к 278256.
В конце февраля сообщалось об американце, выигравшем пять миллионов долларов из-за любви к кофе. Мужчина хотел выпить горячий напиток, и когда его не оказалось в одном магазине, отправился в другой, где и купил выигрышный билет.
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