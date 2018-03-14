В Бостоне сняли на видео гигантский НЛО

В некоторых городах НЛО появляются особенно часто, например, в американском Бостоне. Там история наблюдений за непознанным насчитывает несколько веков.

И вот еще один случай. Американские автомобилисты двигались по заснеженной трассе между деревьями и заметили кое-то странное. Некий летающий объект внушительных размеров, внешний вид которого соответствовал классическим представлениям об НЛО. Аппарат медленно двигался из стороны в сторону, как бы изучая местность.

Видео немедленно попало в Сеть и вызвало массу споров. Опытные уфологи пока не дали своих комментариев, а скептически настроенные пользователи уверяют, что это подделка.