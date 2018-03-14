Девушка стала популярной, когда надела памперсы

На что идут люди ради славы мы знаем благодаря многим блогерам. Чего только они не вытворяют, но такого пока не было.

Американская 23-летняя блогерша стала популярной благодаря своему весьма своеобразному образу жизни. 160 тысяч подписчиков заходят на ее канал, потому что там они находят взрослую девушку, которая, приходя домой, надевает подгузники, пьет молочко и садится в свою кроватку, чтобы провести там весь оставшийся вечер с соской во рту.

У американки есть молодой человек, по ее словам ни чуть не смущающийся такого положения вещей, также у нее есть работа, она водит машину — живет обычной жизнью. Но это все днем. А вот вечером она превращается в младенца, за которым видимо очень нравится ухаживать ее парню.

Девушка однажды призналась, что подвергалась насилию, но сама они убеждена, что ее довольно нестандартный образ жизни с этим никак не связан.

Конечно, многие осуждают ее хобби и считают, мягко говоря, странным ее парня, но меняться пока блогерша не планирует.