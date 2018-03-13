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Видео: хаски «разговаривает» с человеком
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Видео: хаски «разговаривает» с человеком 

360tv.ru 13 марта 2018
В Сети набирает популярность видео, на котором собака породы хаски «разговаривает» с автором ролика. Об этом сообщил портал Newsflare.
Житель одного из китайских кварталов снял на видео, как собака породы хаски, живущая в квартире напротив, «разговаривает» с ним. Мужчина имитирует собачий вой, а животное, посмотрев на него, тут же начинает повторять звуки, запрокинув голову.
Ролик сняли 3 марта.
Ранее сообщалось, что ученые изучили восприимчивость собак к человеческой речи. Научные сотрудники Йоркского университета в Канаде изучили поведение собак и пришли к интересному выводу. Животные не обращают внимания на записанную речь человека, если в комнате, кроме них, больше никого нет.
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