Видео: хаски «разговаривает» с человеком

В Сети набирает популярность видео, на котором собака породы хаски «разговаривает» с автором ролика. Об этом сообщил портал Newsflare.

Житель одного из китайских кварталов снял на видео, как собака породы хаски, живущая в квартире напротив, «разговаривает» с ним. Мужчина имитирует собачий вой, а животное, посмотрев на него, тут же начинает повторять звуки, запрокинув голову.

Ролик сняли 3 марта.

Ранее сообщалось, что ученые изучили восприимчивость собак к человеческой речи. Научные сотрудники Йоркского университета в Канаде изучили поведение собак и пришли к интересному выводу. Животные не обращают внимания на записанную речь человека, если в комнате, кроме них, больше никого нет.