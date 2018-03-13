У москвича отобрали крокодилов и пингвинов

Щербинский районный суд столицы изъял 63 особи экзотических животных у индивидуального предпринимателя, сообщает агентство новостей «Москва»

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, мужчина незаконно держал на территории фермерского хозяйства игуан зеленых, хамелеона, обезьян-колобусов, крокодилов гавиаловых, приматов-игрунков, гиббонов, черепаху звездчатую, птиц-носорогов, лемуров катта и пингвинов Гумбольдта.

Бизнесмена признали виновным в хранении, содержании редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, охраняемых международными договорами. Ему предстоит выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей. Всех экзотических особей у мужчины конфискуют.

В начале января 2018-го двух африканских львов нашли в обычной квартире в Омске. При этом хозяин хищников оказался дрессировщиком, он выделил животным отдельную комнату и держал их в специальной клетке.