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Разбился вертолет с инопланетянином на борту
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Разбился вертолет с инопланетянином на борту 

Рамблер 14 марта 2018
Фото: depositphotos.com
В Нью-Йорке потерпел крушение вертолет, на борту которого, как утверждают некоторые конспирологи, находилось существо внеземного происхождения.
Частный вертолет летел на весьма интересную конференцию, в ходе которой обещалось раскрыть секрет инопланетян.
Еще в прошлом году некоторым деятелям науки и журналистам с несуществующего адреса электронной почты начали приходить сообщения с приглашением на закрытое мероприятие. Приглашающая сторона обещала дать ответы на многие вопросы в области изучения пришельцев. По словам организаторов, конференцию должен был провести сам инопланетянин.
Мероприятию не удалось состояться: вертолет, в котором, как утверждают конспирологи, находились четверо организаторов и сам инопланетянин, потерпел крушение.
Как сообщает репортер «Нью-Йорк Таймс», все пассажиры транспортного средства погибли. А пилот, которому удалось спастись, сбежал.
Этот же репортер, со ссылкой на надежный источник в департаменте полиции Нью-Йорка, рассказал, что аварию расследуют под грифом «Top Secret». Но по его словам, это акция намеренного уничтожения пассажиров, один из которых был инопланетянином.
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