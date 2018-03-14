Разбился вертолет с инопланетянином на борту

В Нью-Йорке потерпел крушение вертолет, на борту которого, как утверждают некоторые конспирологи, находилось существо внеземного происхождения.

Частный вертолет летел на весьма интересную конференцию, в ходе которой обещалось раскрыть секрет инопланетян.

Еще в прошлом году некоторым деятелям науки и журналистам с несуществующего адреса электронной почты начали приходить сообщения с приглашением на закрытое мероприятие. Приглашающая сторона обещала дать ответы на многие вопросы в области изучения пришельцев. По словам организаторов, конференцию должен был провести сам инопланетянин.

Мероприятию не удалось состояться: вертолет, в котором, как утверждают конспирологи, находились четверо организаторов и сам инопланетянин, потерпел крушение.

Как сообщает репортер «Нью-Йорк Таймс», все пассажиры транспортного средства погибли. А пилот, которому удалось спастись, сбежал.

Этот же репортер, со ссылкой на надежный источник в департаменте полиции Нью-Йорка, рассказал, что аварию расследуют под грифом «Top Secret». Но по его словам, это акция намеренного уничтожения пассажиров, один из которых был инопланетянином.