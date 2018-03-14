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История самолета, который исчезал на 37 лет
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История самолета, который исчезал на 37 лет 

Don't Panic 14 марта 2018
В 1955 году самолет следовавший рейсом Нью-Йорк—Майами просто растворился в воздухе. Первый десяток лет его искали, но все усилия были напрасны. А в 1992 году чартерный борт DC-4 как ни в чем не бывало приземлился в Каракасе!
По словам диспетчеров, они заподозрили что-то неладное, когда в поле зрения появился небольшой пропеллерный самолет, не отображавшийся на экранах радаров.
На запрос с земли пилот радировал «Где мы находимся?». Приземлившись, он очень удивился и дате, и месту. Пилот запретил приближаться к самолету службе безопасности, выбросил из окна какую-то бумажку и снова взлетел. В иллюминаторах былы видны испуганные лица пассажиров.
В деле участвовал даже сам министр гражданской авиации Венесуэлы, Рамон Эстовар.
А выброшенная пилотом бумажка оказалась календарем. Календарем за 1955 год.
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