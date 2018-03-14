Дама разделась донага, разозлившись на таможенников

Таможенники, заставляющие перетряхивать содержимое рюкзаков и сумок, могут вывести из равновесия кого угодно. Героиню ролика досмотр в тайваньском аэропорту разозлил не на шутку. Очевидно, сотрудники таможенной службы аэропорта слишком усердствовали и вынудили женщину показать всё, что она везла. Но этого ей показалось мало — в гневе пассажирка не только вывернула карманы, но и стянула с себя всю одежду, включая нижнее бельё. Другие пассажиры немедленно схватились за телефоны, чтобы заснять инцидент, но разъярённая дама не обращала на них внимания.