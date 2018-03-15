Валентин Дегтерев нашел пирамиду у Перевала Дятлова

Исследователь гибели группы Дятлова обнаружил неподалеку от места трагедии нечто, очень напоминающее по своим очертаниям большую пирамиду.

Используя популярный сервис « Google Планета Земля», конспиролог нашел в двух десятках километрах от места гибели тургруппы горную вершину, на которой четко виден объект пирамидальной формы.

Дегтерев предполагает, что эта пирамида создана руками человека, причем из материала, которого нет на Северном Урале. Более того, Валентин считает, что его находка — древний артефакт, тесно связанный с легендами о священной мансийской горе Холатчахль, которую по-другому именуют Горой Мертвецов. Мансийские легенды гласят, что в древние времена на этой горе была пролита кровь девяти манси. Оттого здесь и происходят всевозможные мистические трагедии.

При этом Дегтерев выражает сомнение, что мансийцы могли создать настолько сложное сооружение.