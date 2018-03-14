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Девушка взорвала интернет нелепым пением в метро
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Девушка взорвала интернет нелепым пением в метро 

Дни.ру 14 марта 2018
Фото: Дни.ру
В Сети вирусится видео, на котором девушка во весь голос распевается в вагоне. Барышня думала, что ее никто не слышит, но это оказалось не так.
Войдя в состав Стиви Шэйл очень обрадовалась уединенной поездке, включила фронтальную камеру своего смартфона и заголосила на английском: "Здесь только я, и только я, и никто не занял место. Присяду на сиденье, ведь здесь только я".
Через 40 секунд сольного исполнения, она заметила сонного мужчину в углу. Осознав неловкость ситуации, Стиви начала смеяться и, продолжая снимать, выбежала из вагона. Ролик опубликовал Твиттере ее друг, за четыре дня запись посмотрели около трех миллионов раз.
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