Эта аномалия может стать причиной смены полюсов 

Мы довольно давно знаем, что магнитное поле меняется, но мы не знали, что этот процесс может влиять на определённый регион — доктор Винсент Харе, университет Рочестера в Нью-Йорке

Южно-атлантическая аномалия начинает серьезно ослаблять магнитное поле Земли. Это может привести к серьезным последствиям, вплоть до смены полюсов планеты. Кроме того, расширение аномалии, и без того занявшей огромную территорию от Чили до Зимбабве, вполне вероятно полностью разрушит защиту Земли от космической радиации. В истории Земли смена полюсов уже происходила примерно 780 000 лет назад. Это привело к катастрофическим последствиям и сегодня ученые опасаются повторения ситуации.