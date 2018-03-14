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Эта аномалия может стать причиной смены полюсов
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Эта аномалия может стать причиной смены полюсов 

Don't Panic 14 марта 2018
Фото: Don't Panic
Южно-атлантическая аномалия начинает серьезно ослаблять магнитное поле Земли. Это может привести к серьезным последствиям, вплоть до смены полюсов планеты. Кроме того, расширение аномалии, и без того занявшей огромную территорию от Чили до Зимбабве, вполне вероятно полностью разрушит защиту Земли от космической радиации. В истории Земли смена полюсов уже происходила примерно 780 000 лет назад. Это привело к катастрофическим последствиям и сегодня ученые опасаются повторения ситуации.
Мы довольно давно знаем, что магнитное поле меняется, но мы не знали, что этот процесс может влиять на определённый регион — доктор Винсент Харе, университет Рочестера в Нью-Йорке
За последние 160 лет магнитное поле Земли уже значительно ослабло. Теперь же ученые связывают это с так называемой Африканской большого сдвига — залежами плотных скал, протяженностью около 2900 километров.
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