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Очевидец запечатлел облако, «скрученное в рулон»
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Очевидец запечатлел облако, «скрученное в рулон» 

Рамблер 14 марта 2018
Природа порой любит пошутить над людьми или удивить нас, например, необычными формами привычных вещей и явлений.
Так плотнику Кертису Кристенсену, проживающему в Новом Орлеане повезло запечатлеть на камеру необычное и очень красивое явление. Кертис увлекается фотографией, поэтому камера сопровождает его практически повсюду. Но в этот раз американцу даже не пришлось искать объект для съемки специально.
Прямо перед своим домом Кертис увидел редкое явление, известное как "грозовой воротник". Облака при этом выглядят, как скрученный рулон бумаги или длинный лежащий на земле столб.
Конечно, потрясенный увиденным американец, снял удивительное явление на камеру и выложил в Сеть.
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