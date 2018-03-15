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Тест: могли бы вы стать шпионом?
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Тест: могли бы вы стать шпионом? 

Рамблер 15 марта 2018
Фото: Кадр из фильма "Союзники"
Все мы представляем себе шпиона знаменитым агентом британской разведки Джеймсом Бондом, вооруженным до зубов лучшим оружием и самыми продвинутыми гаджетами и окруженным шикарными девушками, которые по совместительству еще и идеальные напарницы в деле спасения мира.
Но все не так идеально, как мы привыкли видеть в фильмах о шпионах! Конечно, агент службы разведки должен обладать упорством, энергией и патриотизмом, но только этих качеств недостаточно. С помощью теста давайте разбираться, что должен знать шпион и какими навыками обладать.
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