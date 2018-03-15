Тест: могли бы вы стать шпионом?

Все мы представляем себе шпиона знаменитым агентом британской разведки Джеймсом Бондом , вооруженным до зубов лучшим оружием и самыми продвинутыми гаджетами и окруженным шикарными девушками, которые по совместительству еще и идеальные напарницы в деле спасения мира.

Но все не так идеально, как мы привыкли видеть в фильмах о шпионах! Конечно, агент службы разведки должен обладать упорством, энергией и патриотизмом, но только этих качеств недостаточно. С помощью теста давайте разбираться, что должен знать шпион и какими навыками обладать.