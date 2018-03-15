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Толстая кошка порадовала хозяйку и прославилась
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Толстая кошка порадовала хозяйку и прославилась 

Lenta.ru 15 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Упитанная кошка научилась дарить цветы своей живущей в Канаде хозяйке. Об этом в своем Twitter пишет Элли Хэмилтон.
По ее словам, каждый день весной и летом кошка выходит во двор к цветнику и ждет, пока на землю с куста не упадет цветок, изучает находку и, удовлетворившись результатом, приносит его своей хозяйке.
Владелец кошки уверена, что та каким образом компенсирует неспособность ловить мышей и птиц из-за излишнего веса.
1 февраля сообщалось о новозеландском коте Мо, который рассорил влюбленную пару, принеся домой нижнее белье соседки.
Скандал начался, когда возлюбленная Эда Уильямса обнаружила на их постели чужие женские трусы, а на заднем крыльце — бюстгальтер. «И только спустя две недели, когда мы увидели, как наш кот переходит дорогу с футболкой в зубах, мы осознали, что все дело было в нем», — признался он.
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