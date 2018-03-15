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Диснеевская принцесса вытолкала полицию из снега
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Диснеевская принцесса вытолкала полицию из снега 

Рамблер 15 марта 2018
Забавный ролик сняли посетители бара в Бостоне (США). Они отдыхали в заведении, когда обратили внимание, что за окном молодой человек, наряженный в костюм принцессы Эльзы, пытается вытолкать из снежной кучи машину полиции. Принцесса Эльза, героиня анимационного фильма студии Disney «Холодное сердце», умела создавать снег и лёд. На улице бушевала метель, но ни каблуки, ни декольтированное платье не помешали мужчине выталкивать авто. Посетители бара начали активно подбадривать «принцессу», и это принесло свои плоды — машина всё-таки сумела выехать. В финале ролика «Эльза» напомнила присутствующим, что, несмотря на мощь и силу, она всё-таки аристократка, и сделала реверанс.
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