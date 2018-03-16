Обнаруженные в Перу мумии принадлежат инопланетянам

Археологи обнаружили мумифицированные останки существа, которое не может быть человеком. Об этом заявил российский ученый Константин Коротков , профессор компьютерных наук и биофизики Санкт-Петербургского федерального университета. К такому выводу ученый пришел после генетических тестов образцов тканей, взятых у мумии. Скелет огромного существа, найденный неподалеку в пустыне Наска, Перу, также признан реальным — ранее исследователи полагали, что имеют дело с какой-то мистификацией.

Впрочем, существует и другое мнение. Некоторые эксперты полагают, что скелет принадлежит человеку, при жизни страдавшему от неизвестного науке заболевания. Пропорции тела у мумии больше напоминают человеческие. Ее рост составляет примерно 170 сантиметров, а вот голова, с вытянутым назад черепом и крошечным носом, выглядит действительно странно. К тому же, на руках и ногах необычного существа всего по три очень длинных пальца. Радиоуглеродный анализ показал, что возраст мумии — 2500 лет. Археологи продолжают раскопки в надежде обнаружить какие-то объяснения странным останкам.