Голая клиентка запрыгнула на стол в банке Томска 

В отделении «Совкомбанка» в Томске появилась невменяемая клиентка. Женщина полностью обнажилась, взгромоздилась на стоящий в углу стол и стала говорить, что она врач городской больницы. Также дама запретила к себе прикасаться, заявляя, что в противном случае она себя подожжёт. Правда, ни спичек, ни зажигалки при ней не оказалось. В ходе переговоров выяснилось, что разоблачилась, демонстрируя, что её «раздел» банк. Сотрудникам банка не удалось уговорить клиентку взять себя в руки, поэтому они решили вызвать скорую и полицейских.