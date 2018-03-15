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Ученые нашли работающий способ заморозки людей
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Ученые нашли работающий способ заморозки людей 

Рамблер 15 марта 2018
Фото: Кадр из фильма "Разрушитель"
Американские ученые заявили, что разработали систему, способную сохранить головной мозг после изъятия человеческого тела из криокамеры.
Специалисты исследовательского центра Nectome утверждают, что благодаря их методике ученые будут способны размораживать человеческий мозг так, чтобы сохранить его возможности на все сто процентов.
Но есть нюанс: заморозку тела необходимо производить, когда человек активен и полностью здоров, находится в своем уме и твердой памяти.
Ученые уверены, что способны заморозить и сохранить важные нервные окончания.
Проблема сейчас одна: специалисты до сих пор не знают, как нужно людей размораживать. Но это не останавливает энтузиастов в попытке перенести себя сквозь века, хотя многие уверены, что эти люди по сути соглашаются на эвтаназию.
Процедура узаконена в Калифорнии и составляет около 10 тысяч долларов. После того, как доброволец сдаст все анализы и заплатит по счету, ему будет предложена открытая дата заморозки.
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