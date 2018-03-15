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Во льдах Антарктиды обнаружили древнего монстра
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Во льдах Антарктиды обнаружили древнего монстра 

Don't Panic 15 марта 2018
Фото: Don't Panic
20 метров в длину, 3 метра в высоту — это был настоящий гигант древнего мира! Подобные существа жили около 70 миллионов лет назад и никогда прежде не встречались на территории Антарктиды
Палеонтологи считают, что кости принадлежат гигантскому титанозавру, который до недавнего момента, как считалось, обитал где угодно, но только не на ледяном континенте. Останки титанозавра находили в Европе, Африке, Азии и Южной Америке — похоже, огромный динозавр успел расселиться по всей планете.
Глава исследовательской группы, Игнасио Серда, сделал смелое предположение: титанозавры пришли в Антарктиду по существовавшим в древности перешейкам, соединявшим континент с Южной Америкой.
Удивительно, но ученые до конца не понимают, как титанозавр сумел «завоевать» такую огромную территорию. Эти динозавры из подотряда зауроподов вовсе не были такими уж приспособленными к резким сменам климата — обычно растительноядные гиганты вообще предпочитали держаться равнинных местностей и редко путешествовали, тем более на такие расстояния.
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