Семь животных, которых удачно клонировали

Статьи многих изданий последнее время все чаще говорят о том, что ученые почти приблизились к клонированию человека. Нас уже не удивляют новости о клонировании мышей или овечек, даже недавнее клонирование обезьян не вызвало такого резонанса в прессе, как клонирование Долли в 1996 году.

Первые эксперименты по клонированию проводили в 1950-х годах над лягушками. Вырастить из клона взрослую особь удалось в 1962 году в Оксфорде. За эти исследования биолог Джон Гердон удостоен Нобелевской премии.

Стоит отметить, что клонирование — процесс рискованный, так как не каждая яйцеклетка начинает делиться, и не каждый эмбрион, помещенный в суррогатную мать выживает. Перед клонированными животными стоят десятки неудачных попыток, поэтому пока что клонировать млекопитающих трудоемко и дорого.

Что же касается человека, то в 2013 году в США ученым под руководством Шухрата Миталипова удалось пересадить ядро клетки кожи в донорскую яйцеклетку и заставить ее делиться. Зародыш несколько дней успешно развивался, после чего эксперимент прервали для извлечения стволовых клеток.

Поскольку до суррогатной матери дело не дошло, строго говоря, этот опыт нельзя назвать клонированием. После этого достоверных новостей о новых удачных попытках клонировать человека не поступало. Мышь

Как это не странно, но одними из первых животных, которых удачно клонировали оказались мыши — верные друзья всех ученых. Впервые млекопитающих клонировали советские ученые под руководством Левона Чайлахяна из Института биологической физики АН СССР в 1987 году.

При помощи электростимуляции биологи слили эмбриональную клетку с очищенной от генетического материала яйцеклеткой домовой мыши-альбиноса. В результате на свет появились три мышонка-клона. Овечка Долли

Самым известным опытом клонирования животных стал эксперимент 1996 года, когда британский ученый Ян Вилмут удачно клонировал овцу. Публика и политики заинтересовались этим в 1997 году, когда британский ученый Ян Вилмут обнародовал детали опыта с клонированием овцы, которую назвали Долли.

Maurice McDonald/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Как мы уже писали, клонирование — очень сложная процедура, и Долли тому подтверждение. Она была единственной выжившей особью из 277 искусственных эмбрионов. Долли оставила потомство, но прожила всего шесть лет. Ее пришлось усыпить из-за артрита и болезни легких.

Раннюю смерть овечки (обычно овцы живут 10—12 лет) тут же связали с клонированием, и эта гипотеза сохранялась до недавнего времени. Дело в том, что хромосомы в клетках Долли были изначально короче, чем у обычных овец, рожденных естественным способом. Это получилось из-за того, что они были взяты из клеток взрослой особи с уже укороченными за ее собственную жизнь концами-теломерами.

На протяжении многих лет специалисты пытались выяснить, не приводит ли клонирование к развитию заболеваний, но пока никакого официального научного подтверждения этой гипотезы нет. Кошка

Первый клон кошки родился после 87 неудачных попыток в декабре 2001 года в Техасском университете A&M (США). Самку назвали Сиси по начальным буквам словосочетания Copy Cat.

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Интересно то, то ДНК для нее взяли у трехцветной кошки, а Сиси родилась бело-коричневой. Это объясняется тем, что окрас определяется скорее факторами развития плода, чем генами. Поэтому ученым удалось получить сведения, что генетическая копия может внешне отличаться от своего образца.

Когда кошка подросла и стала более самостоятельнее ее забрала домой одна из сотрудниц лаборатории. Спустя время Сиси три раза была беременна и рожала абсолютно здоровых котят.

Последние упоминания о кошке были в 2016 году, и на тот момент ей было 15 лет, и это еще один повод для удивления, поскольку главный аргумент против клонирования — то, что из клонированных эмбрионов развиваются болезненные особи. Лошадь

В мае 2003 года в университете штата Айдахо (США) на свет появился клон мула по кличке Айдахо Джем. Его выносила кобыла, а донором генетического материала стал мул — чемпион в скачках.

AFP 2018 / Vincenzo Pinto

От мула тоже ожидали спортивных достижений, и он вполне оправдал надежды ученых и спонсора, который занимался разведением скакунов. В трехлетнем возрасте он участвовал в состязаниях с мулами, рожденными естественным способом, и занял третье место.

Известно, что сейчас Айдахо Джем уже не участвует в спортивных состязаниях и содержится в частном хозяйстве.

В начале 2000-х также получилось клонировать лошадь по кличке Прометея. эксперимент проводили ученые из лаборатории репродуктивных технологий в Италии. Пришлось предпринять 327 попыток, прежде чем исследователям удалось вырастить клон. Собака

Первый клон собаки родился 24 апреля 2005 года в Сеульском национальном университете в Южной Корее. Это был щенок афганской борзой, полученный из ДНК кожи уха трехлетнего кобеля.

Щенка назвали Снуппи, и до его рождения было 1095 неудачных попыток подсадить эмбрионов суррогатным матерям.

Поскольку проект возглавлял биолог Хван Усок, уличенный ранее в подлоге со стволовыми клетками человека, научное сообщество усомнилось и в Снуппи. Однако независимая научная лаборатория, нанятая университетом для проверки результатов опыта, подтвердила, что щенок — действительно клон. Верблюд

Клонирование коснулось и таких экзотических животных, как верблюды. В Дубае, в Центре репродукции верблюдов, 8 апреля 2009 года на свет появилась 30-килограммовая верблюдица Инджаз (по-арабски — «достижение»).

Она — генетическая копия верблюда, умершего в 2005 году. Инджаз выросла здоровой, фертильной и в 2015 году родила дочку. Обезьяны

В январе 2018 года китайские ученые из Центра по изучению приматов при Институте нейрофизиологии в Шанхае заявили о рождении двух клонов яванской макаки. Китайцы действовали по методу овечки Долли и модернизировали его. Самок Чжун Чжун и Хуа Хуа поместили в инкубатор, и сейчас сообщается, что приматы абсолютно здоровы.

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Обезьян клонировали и раньше, но способом, при котором уже оплодотворенный эмбрион разделялся на несколько частей. В результате рождались генетически идентичные, как однояйцовые близнецы, обезьяны.