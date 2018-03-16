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Нетрезвая фурия перепутала 8 марта и День ВДВ
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Нетрезвая фурия перепутала 8 марта и День ВДВ 

Рамблер 16 марта 2018
В подземке столицы Казахстана сняли дебош в честь 8 марта. Жительница Алма-Аты слишком усердно отмечала Международный женский день и несколько злоупотребила спиртным. Возможно, торжество не вполне удалось или девушку чем-то расстроили коллеги по застолью, но вагоне метро её настиг приступ агрессии. Она начала срывать рекламные плакаты и громко кричать, но, к счастью, не приставала к другим пассажирам. Спутник дебоширки попытался утихомирить свою даму и обуздать её праздничный гнев, но девушка ответила ему классической фразой: «8 марта — что хочу, то и делаю».
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