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Девушка предъявила права Гомера Симпсона
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Девушка предъявила права Гомера Симпсона 

Рамблер 17 марта 2018
Фото: Кадр из мультсериала "Симпсоны"
Полицейские из Милтон-Кинс в Великобритании выложили в Твиттере фото прав Гомера Симпсона.
Они рассказали, что девушка, которую остановили для проверки документов, предъявила им мультяшное водительское удостоверение Гомера Симпсона.
@tvprp
Интересно, что права Гомера показывают, что он может управлять автобусом, автомобилем с прицепом и грузовиком.
Как заметили полицейские, на водительском удостоверении неправильно указана дата рождения Гомера: 4 августа 1963 года. Согласно его "реальным" правам, которые показывали в мультсериале, Симпсон родился 12 мая 1956 года.
Автомобиль нарушительницы порядка пришлось изъять, поскольку реальное водительское удостоверение и страховку она так и не предъявила.
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