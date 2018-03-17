Девушка предъявила права Гомера Симпсона

Полицейские из Милтон-Кинс в Великобритании выложили в Твиттере фото прав Гомера Симпсона.

Они рассказали, что девушка, которую остановили для проверки документов, предъявила им мультяшное водительское удостоверение Гомера Симпсона.

@tvprp

Интересно, что права Гомера показывают, что он может управлять автобусом, автомобилем с прицепом и грузовиком.

Как заметили полицейские, на водительском удостоверении неправильно указана дата рождения Гомера: 4 августа 1963 года. Согласно его "реальным" правам, которые показывали в мультсериале, Симпсон родился 12 мая 1956 года.

Автомобиль нарушительницы порядка пришлось изъять, поскольку реальное водительское удостоверение и страховку она так и не предъявила.