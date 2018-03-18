В Сети обсуждают странные вспышки в ночном небе

Все чаще люди наблюдают странные вспышки в ночном небе, очень похожие на отблески солнца. Сообщения об этой природной аномалии приходят со всех концов света.

Недавно жителям Веллингтона (США) удалось зафиксировать странное ночное свечение на камеру и выложить в Интернет.

Видеозапись посмотрело большое количество пользователей Сети и стало понятно, что удивительное природное явление видели очень многие. Причем, как отмечают наблюдавшие его люди, оранжевое сияние замечают обычно на западе. Т.е. именно там, куда на закате уходит солнце.

Кроме того, уже пару лет назад стало заметно, что небо ночью перестало быть совершенно темным, став гораздо светлее.

У ученых и исследователей этого феномена пока нет однозначного ответа на вопрос, что же это за загадочные ночные вспышки. Но есть две пугающие версии.

Одна из них гласит, что такие аномалии могут быть связаны со смещением магнитных полюсов Земли. А согласно второй магнитосферный щит Земли начинает пропускать солнечный ветер вследствие того, что слабеет.