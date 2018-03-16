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Все устали от снега: манул объявил бойкот зиме
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Все устали от снега: манул объявил бойкот зиме 

WDay.ru 16 марта 2018
Фото: WDay.ru
Огромный хищный кот из московского зоопарка теперь выжидает тепло на крыше своего домика.
Как оказалось, не мы одни жалуемся на снег и ждем с нетерпением весну! Некоторые звери зоопарков впали в депресию, а другие с обычного корма перешли на регулярное горячее питание и витаминный чай с лимончиком.
Так, например, манул (пушистый хищный кот) в московском зоопарке одним из первым объявил бойкот непогоде. И устав волочить лапы, да еще и свой нешуточный вес по сугробам, попросту залег на крышу своего домика. И периодически зевая, рассматривает посетителей зоопарка с занятой вышки.
Другая большая кошка, а именно самка снежного барса по кличке Аннет, кличет весну прямо из своей пещеры.
Просыпаясь по утрам, Аннет выглядывает из своего теплого убежища… И завидев снова снег, издает рев… чем-то похожий на клич!
Сотрудники зоопарка предположили, что Аннет разгневана затянувшейся зимой и таким образом выражает свое «фи».
Чуть больше повезло обезьянкам в казанском зоопарке. Эти ловкие зверьки не только лопают лишнюю порцию мандаринок, но и несколько раз в день получают поднос с ароматным чайком с лимончиком…
«Лимон, как и все цитрусы, поднимает иммунитет. Это витамин C, так необходимый нам в это время», — объясняют сотрудники необычный рацион своих подопечных.
@moscow_zoo_official
А вот если кто зиме и рад, так это каменная куница. Зверек, распушив шубку, носится по вольеру и много ест! Хорошо себя чувствуют волки, парнокопытные и конечно же, белые медведи. Правда, если приглядеться к фото, и они спят в такую весну разве что в обнимку…
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