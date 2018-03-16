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Пса с человеческим лицом сравнивают со звездами
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Пса с человеческим лицом сравнивают со звездами 

Рамблер 16 марта 2018
Фото: Facebook/Chantal Desjardins
Собака по имени Йоги живет в штате Массачусетс вместе с хозяйкой Шанталь Дезджарданс, которая до недавнего времени даже не подозревала, что ее питомец чертами так напоминает человека.
Знакомый Шанталь опубликовал снимок Йоги на Reddit, и пес тут же стал знаменитым. Комментаторы отметили, что у собаки "слишком человеческие глаза и губы".
Через некоторое время на фотографию обратили внимание и пользователи Twitter. Некоторые даже решили сравнить Йоги со знаменитостями.
Порода Йоги — ши-пу (помесь ши-тцу и пуделя), возможно, именно смесь генов сделала собаку похожей на человека. Однако хозяйка говорит, что это просто хороший ракурс и умный взгляд.
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