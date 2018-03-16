Пса с человеческим лицом сравнивают со звездами

Собака по имени Йоги живет в штате Массачусетс вместе с хозяйкой Шанталь Дезджарданс, которая до недавнего времени даже не подозревала, что ее питомец чертами так напоминает человека.

Знакомый Шанталь опубликовал снимок Йоги на Reddit, и пес тут же стал знаменитым. Комментаторы отметили, что у собаки "слишком человеческие глаза и губы".

Через некоторое время на фотографию обратили внимание и пользователи Twitter. Некоторые даже решили сравнить Йоги со знаменитостями.

I think it looks like Ed Sheeran pic.twitter.com/twbTNKkOsl— Cantrell (@2008Cantrell) 13 марта 2018 г.

Порода Йоги — ши-пу (помесь ши-тцу и пуделя), возможно, именно смесь генов сделала собаку похожей на человека. Однако хозяйка говорит, что это просто хороший ракурс и умный взгляд.