Ученые показали гигантского летающего ящера

Небом далекой древности правили драконы: возможно, существующие легенды и в самом деле описывают реальных существ. Палеонтологи полностью опровергли идею об упадке птеродактилей — гигантские ящеры доминировали над планетой почти 200 миллионов лет.

Ранее считалось, что птерозавры пришли в упадок задолго до падения астероида на Землю. Открытие нового вида гигантского летающего динозавра позволило ученым опровергнуть эту гипотезу: 66 миллионов лет назад никакого упадка вида не было.

Совсем напротив, птерозавры переживали расцвет и полностью доминировали в небе планеты и почти не имели естественных врагов.