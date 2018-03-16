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Ученые показали гигантского летающего ящера
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Ученые показали гигантского летающего ящера 

Don't Panic 16 марта 2018
Фото: Don't Panic
Небом далекой древности правили драконы: возможно, существующие легенды и в самом деле описывают реальных существ. Палеонтологи полностью опровергли идею об упадке птеродактилей — гигантские ящеры доминировали над планетой почти 200 миллионов лет.
Ранее считалось, что птерозавры пришли в упадок задолго до падения астероида на Землю. Открытие нового вида гигантского летающего динозавра позволило ученым опровергнуть эту гипотезу: 66 миллионов лет назад никакого упадка вида не было.
Совсем напротив, птерозавры переживали расцвет и полностью доминировали в небе планеты и почти не имели естественных врагов.
Окаменелые останки нового вида были обнаружены на раскопках в фосфатной шахте в Марокко. От собратьев новый летающий динозавр отличается гигантскими размерами — размах его крыла достигал десяти метров.
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