Акула, державшая в страхе целую страну

Самый знаменитый фильм об акулах давно вошел в историю. Но мало кто знает, что Спилберг вдохновлялся реальной историей огромной белой акулы, которая в свое время держала в страхе все Атлантическое побережье.

Начало

Первое нападение произошло 2 июля 1916 года. Акула схватила юношу всего в 15 метрах от берега Бич-Хейвена, популярного места пляжа, где каждое лето отдыхали тысячи людей. Ничего подобного прежде никогда не происходило — муниципалитет и полиция не успели предпринять никаких действий. Четыре дня спустя все повторилось в нескольких километрах от Бич-Хейвена — акула вновь утащила мужчину с мелководья. Притом, рядом купалось достаточно много людей, а хищник все равно умудрился оставаться незамеченным до самого момента атаки.

Охота на акул

Паника охватила побережье Нью-Джерси. Прибрежные воды заполнили катера со стрелками-добровольцами: мужчины тащили на привязи окровавленные туши и целились в воду из обычных охотничьих ружей. Небольшие участки воды, со стальной сеткой в качестве ограждения, оставили для купальщиков. Это был просто незабываемый отдых — не забывайте, что вокруг отдыхающих продолжали курсировать катера с кусками мяса за бортом.

Трагедия на реке

Но и эти меры акулу не остановили. 12 июля акула зашла прямо в реку Матаван-Крик. Список людоеда пополнили еще две жертвы. Интересно, что один из местных жителей, бывший моряк Томас Катрелл, пытался поднять тревогу с утра того же дня, но никто не поверил, что акула смогла заплыть в реку. Хищник не собирался останавливаться. Акула спустилась на километр вниз по течению и схватила одного из компании мальчишек, купавшихся прямо у берега. Двенадцатилетний Джон Данн спасся буквально чудом — акула отхватила ему часть ноги и на этом успокоилась.

Убийца найден

Тогда же появился и первое описание убийцы. По словам Данна, это была трехметровая белая акула. Медики измерили рану мальчика и выяснили, что ширина челюстей хищника равно 35 сантиметрам.

Военная операция

Паника превратилась в истерику. Люди видели акул везде, от Гудзонского залива до самой Флориды. К делу был вынужден подключится президент США, Вудро Вильсон . Он приказал Конгрессу выделить почти 200 тысяч долларов на военную операцию против одной-единственной акулы — неслыханное дело.

Смерть людоеда

Правда, никакой операции в итоге не понадобилось. Пока военные собирались с духом, рыбаки Нью-Джерси практически случайно убили и вытащили на берег огромную акулу. В ее желудке обнаружили человеческие кости — эксперты подтвердили, что это та самая хищница, в пасти которой погибли несчастные курортники.

История с продолжением

Ни в тот год, ни в следующие десятилетия, да и вообще никогда акулы больше не тревожили Нью-Джерси. Однако, история получилась такой резонансной, что Питер Бенчли взял ее за основу своего знаменитого романа, который впоследствии экранизировал Спилберг.