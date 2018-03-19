Мужчина вживил в руку проездной и был оштрафован

Австралиец имплантировал в руку проездной, но это не облегчило его жизнь. Мужчину по имени Мяу-Лудо Мяу-Мяу оштрафовали за безбилетный проезд, поскольку он не смог предъявить билет.

Мяу-Мяу в 2017 году вживил себе чип, который позволяет проходить через турникеты, просто приложив руку. Но контролеры посчитали это неубедительным доказательством, выписав мужчине штраф, эквивалентный примерно 10 тысячам российских рублей. Австралиец попытался оспорить наказание в суде, но решение осталось тем же. Только теперь Мяу-Мяу должен еще заплатить транспортной компании за судебные издержки.

Похоже, будущее немного задерживается. Однако австралиец, называющий себя биохакером, не отчаивается и собирается имплантировать еще и банковскую карту.