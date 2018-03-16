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Канадец продает коттедж для зомби-апокалипсиса
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Канадец продает коттедж для зомби-апокалипсиса 

dom.lenta.ru 16 марта 2018
Фото: dom.lenta.ru
Житель Канады Мэтью Свон выставил на продажу дом на берегу озера Кахше, оборудованный для того, чтобы противостоять нашествию зомби. Информацию о доме Мэтью Свон разместил на специально созданном сайте объекта.
Двухэтажный дом площадью 292 квадратных метра ремонтировался в 2007 году. Коттедж продается за 885 тысяч канадских долларов (около 680 тысяч долларов США). В доме пять спален и есть возможность оборудовать спальные места еще для 26 человек.
Продавец гарантирует защиту от зомби на 30 суток, по истечении этого периода жителям «придется самостоятельно следить за соблюдением нужных протоколов». Для этих целей Мэтью Своном составлено руководство, которое останется в доме.
В начале 2018 года основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предложил подписчикам Twitter приобрести безопасный огнемет на случай зомби-апокалипсиса. Устройство продавалось за 500 долларов, менее чем за неделю были распроданы все 20 тысяч девайсов.
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