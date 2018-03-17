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Американец зачитал рэп и получил работу мечты
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Американец зачитал рэп и получил работу мечты 

Рамблер 17 марта 2018
На какие только уловки не идут люди, чтобы получить работу своей мечты! Например, американец Чейз Зрит очень хотел поступить на службу в известную рекламную компанию. Чтобы наверняка заинтересовать потенциального работодателя, копирайтер из Техаса не стал отправлять обычное резюме по почте, а подошел к делу креативно.
Молодой человек перечислил свои таланты, записав их в формате рэп-композиции и снял небольшой, но яркий и запоминающийся видеоклип.
Данный ролик посмотрели уже почти 800 тысяч человек, но самое главное, что его заметили и сотрудники компании, в которую хотел устроиться на работу Чейз. Как признается молодой человек, они высоко оценили его творческий подход. Через месяц Зрит переезжает в Нью-Йорк и приступает к работе своей мечты.
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