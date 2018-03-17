Американец зачитал рэп и получил работу мечты

На какие только уловки не идут люди, чтобы получить работу своей мечты! Например, американец Чейз Зрит очень хотел поступить на службу в известную рекламную компанию. Чтобы наверняка заинтересовать потенциального работодателя, копирайтер из Техаса не стал отправлять обычное резюме по почте, а подошел к делу креативно.

Молодой человек перечислил свои таланты, записав их в формате рэп-композиции и снял небольшой, но яркий и запоминающийся видеоклип.

Данный ролик посмотрели уже почти 800 тысяч человек, но самое главное, что его заметили и сотрудники компании, в которую хотел устроиться на работу Чейз. Как признается молодой человек, они высоко оценили его творческий подход. Через месяц Зрит переезжает в Нью-Йорк и приступает к работе своей мечты.