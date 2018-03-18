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Видео: трюкач поднялся по лестнице из ножей
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Видео: трюкач поднялся по лестнице из ножей 

Рамблер 18 марта 2018
Брэд Байерс предупреждает своих зрителей: попытка повторить этот трюк может быть смертельно опасной. После просмотра этого видео становится понятно, что предупреждение мужчины абсолютно оправданно.
Брайерс сумел подняться и спуститься по лестнице, ступеньками которой стали острые ножи. Самое невероятное, что ноги мужчины совершенно не пострадали.
Чтобы зрители убедились, что лезвия настоящие и действительно способны поранить, мужчина нарезал одним из ножей огурец, причем использовав в качестве разделочной доски собственную руку. При этом кожа руки также не пострадала.
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