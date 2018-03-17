Прибор охотников за привидениями приняли за бомбу

Канадские исследователи паранормальных явлений потеряли важный прибор во время работы в одном из исторических зданий Уинсора.

Пропажа рабочего инструмента была обнаружена уже после того, как охотники покинули издание. Прибор выглядит как маленькая черная коробочка со светодиодной подсветкой. С помощью него обычно определяют, есть ли в комнате призрак.

Выяснилось, что коробочку приняли за бомбу работающие в здании люди и вызвали полицию и саперов. Последние быстро установили, что устройство может представлять только гипотетическую опасность для привидений и безопасна для живых людей.

Однако вернуть свою собственность охотникам за призраками не удалось: в ходе операции прибор был уничтожен.