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Прибор охотников за привидениями приняли за бомбу
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Прибор охотников за привидениями приняли за бомбу 

Рамблер 17 марта 2018
Фото: Кадр из фильма "Охотники за привидениями"
Канадские исследователи паранормальных явлений потеряли важный прибор во время работы в одном из исторических зданий Уинсора.
Пропажа рабочего инструмента была обнаружена уже после того, как охотники покинули издание. Прибор выглядит как маленькая черная коробочка со светодиодной подсветкой. С помощью него обычно определяют, есть ли в комнате призрак.
Выяснилось, что коробочку приняли за бомбу работающие в здании люди и вызвали полицию и саперов. Последние быстро установили, что устройство может представлять только гипотетическую опасность для привидений и безопасна для живых людей.
Однако вернуть свою собственность охотникам за призраками не удалось: в ходе операции прибор был уничтожен.
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