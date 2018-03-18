Зачем киевлянка купается в зимнем Днепре 

Каждую неделю я бегаю по снегу, а потом погружаюсь в холодную воду. Это заставляет кровь бежать к внутренним органам, активизируя их кровообращение, что помогает расщеплять жир и улучшать мышечный тонус
Морж выглядит намного моложе своего фактического возраста, потому что он проводит так много времени в холодной воде. Все люди могут добиться такого результата, если будут усиленно работать над этим
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Девчоночки, завтра официально открываю «Зимний пляж». ❄️❄️❄️Окунаюсь в прорубь, которой ещё нет🤣😂. Зато есть вода и она очень подходящая даже для начинающих новичков. 🏊🏼♂️ У нас есть группа в Вайбере, где мы всегда договариваемся что где когда… Хотите тоже в ней состоять — пишите свой телефон в #директ....... 👉🏼👉🏼👉🏼 #Киев Кто очень хотел и уже готов — присоединяйся к движению #ЗОЖ. Кто давно купается, но один и хочет в компанию — подключайтесь. Мы купаемся в #Гидропарке по воскресеньям. Время и место сообщаю в #директ....... ☝🏼☝🏼☝🏼Весь инструктаж расскажу на берегу😉....... #я #морж #моржуем #зож #закаляюсь #здоровье #красивоетело #кожа #упругость #девочки #девочкитакиедевочки #девушки #украина #киев #зимнийпляж #красота #тело #жизнь #иннавладимирская #innavladimirskaya
Когда тело соприкасается с природой — воздухом, водой, — человек сливается с этим. Мы не играли на публику, мы были в своем гармоничном мире и наслаждались жизнью