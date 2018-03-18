Зачем киевлянка купается в зимнем Днепре

Эротическая модель и сексолог Инна Владимирская каждые выходные бегает обнаженной по снегу и купается в проруби в Днепре. По словам 32‐летней киевлянки, закаливание помогает ей выглядеть намного моложе своих лет, сохраняя здоровье и красоту. «360» узнал, как проходят экстравагантные процедуры, и какие ощущения они приносят девушке и ее мужу.

Каждую неделю я бегаю по снегу, а потом погружаюсь в холодную воду. Это заставляет кровь бежать к внутренним органам, активизируя их кровообращение, что помогает расщеплять жир и улучшать мышечный тонус Каждое воскресенье, несмотря на почти десятиградусный мороз, украинка раздевается на берегу Днепра для весьма бодрящего плавания в самой холодной реке Европы и оздоровительной пробежки, пишет The Sun. По ее словам, закаливающими процедурами она увлеклась девять лет назад. Позднее увлечение Владимирской разделил и ее супруг Дмитрий.

— делится модель.

Морж выглядит намного моложе своего фактического возраста, потому что он проводит так много времени в холодной воде. Все люди могут добиться такого результата, если будут усиленно работать над этим В интервью британской газете Metro Владимирская пояснила, что ледяная вода и морозный воздух побеждают боли в мышцах и суставах и омолаживают кожу из-за увеличения кровообращения и насыщения кислородом.

— поясняет Инна Владимирская.

Киевлянка подчеркнула, что внимательно следит, за тем, чтобы не оставаться в воде слишком долго. А после выхода на берег, быстро и тщательно вытирается и садится в теплую машину.

В ходе этого сверхмощного Тренинга— трансформации ваших убеждений вы получите от тренеров прямо в течение процесса множество домашних заданий, практик, которые помогут вам лучше раскрывать свою сексуальность Инна Владимирская — называет себя женским тренером и сексологом. В компании мужа киевлянка путешествует по миру, участвуя в эротических фотосессиях, а также проводя тренинги.

— рассказали супруги в Facebook.

В 2013 году обнаженная Владимирская в компании подруги Екатерины прокатилась на сноуборде с Андреевского спуска. Об этом со ссылкой на ТСН сообщала Lenta.ru

Когда тело соприкасается с природой — воздухом, водой, — человек сливается с этим. Мы не играли на публику, мы были в своем гармоничном мире и наслаждались жизнью

— рассказали девушки.