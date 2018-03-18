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Зачем киевлянка купается в зимнем Днепре
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Зачем киевлянка купается в зимнем Днепре 

360tv.ru 36 минут назад
Фото: 360tv.ru
Эротическая модель и сексолог Инна Владимирская каждые выходные бегает обнаженной по снегу и купается в проруби в Днепре. По словам 32‐летней киевлянки, закаливание помогает ей выглядеть намного моложе своих лет, сохраняя здоровье и красоту. «360» узнал, как проходят экстравагантные процедуры, и какие ощущения они приносят девушке и ее мужу.
Каждое воскресенье, несмотря на почти десятиградусный мороз, украинка раздевается на берегу Днепра для весьма бодрящего плавания в самой холодной реке Европы и оздоровительной пробежки, пишет The Sun. По ее словам, закаливающими процедурами она увлеклась девять лет назад. Позднее увлечение Владимирской разделил и ее супруг Дмитрий.
Каждую неделю я бегаю по снегу, а потом погружаюсь в холодную воду. Это заставляет кровь бежать к внутренним органам, активизируя их кровообращение, что помогает расщеплять жир и улучшать мышечный тонус
— делится модель.
В интервью британской газете Metro Владимирская пояснила, что ледяная вода и морозный воздух побеждают боли в мышцах и суставах и омолаживают кожу из-за увеличения кровообращения и насыщения кислородом.
Морж выглядит намного моложе своего фактического возраста, потому что он проводит так много времени в холодной воде. Все люди могут добиться такого результата, если будут усиленно работать над этим
— поясняет Инна Владимирская.
Киевлянка подчеркнула, что внимательно следит, за тем, чтобы не оставаться в воде слишком долго. А после выхода на берег, быстро и тщательно вытирается и садится в теплую машину.
Инна Владимирская — называет себя женским тренером и сексологом. В компании мужа киевлянка путешествует по миру, участвуя в эротических фотосессиях, а также проводя тренинги.
В ходе этого сверхмощного Тренинга— трансформации ваших убеждений вы получите от тренеров прямо в течение процесса множество домашних заданий, практик, которые помогут вам лучше раскрывать свою сексуальность
— рассказали супруги в Facebook.
В 2013 году обнаженная Владимирская в компании подруги Екатерины прокатилась на сноуборде с Андреевского спуска. Об этом со ссылкой на ТСН сообщала Lenta.ru.

Девчоночки, завтра официально открываю «Зимний пляж». ❄️❄️❄️Окунаюсь в прорубь, которой ещё нет🤣😂. Зато есть вода и она очень подходящая даже для начинающих новичков. 🏊🏼‍♂️ У нас есть группа в Вайбере, где мы всегда договариваемся что где когда… Хотите тоже в ней состоять — пишите свой телефон в #директ....... 👉🏼👉🏼👉🏼 #Киев Кто очень хотел и уже готов — присоединяйся к движению #ЗОЖ. Кто давно купается, но один и хочет в компанию — подключайтесь. Мы купаемся в #Гидропарке по воскресеньям. Время и место сообщаю в #директ....... ☝🏼☝🏼☝🏼Весь инструктаж расскажу на берегу😉....... #я #морж #моржуем #зож #закаляюсь #здоровье #красивоетело #кожа #упругость #девочки #девочкитакиедевочки #девушки #украина #киев #зимнийпляж #красота #тело #жизнь #иннавладимирская #innavladimirskaya

Публикация от  Inna Vladimirskaya (@innuskavladimirskaya)

Когда тело соприкасается с природой — воздухом, водой, — человек сливается с этим. Мы не играли на публику, мы были в своем гармоничном мире и наслаждались жизнью
— рассказали девушки.
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