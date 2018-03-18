Пчелиный рой два дня преследовал женщину

Кэрол Ховарт оставила машину на стоянке у торгового центра, а сама пошла за продуктами к воскресному ужину. Возвращение на парковку стало для бедной девушки настоящим шоком: заднюю часть автомобиля покрывал толстый слой живых пчел.

Растерянную женщину заметил охранник территории, Том Мозес. Прохожие также в стороне не остались — слух разнесся по округу и вскоре у машины-улья Кэрол уже собралось полгорода зевак с камерами.

Don't Panic

Тут Мозес справедливо решил, что кому-то из завсегдатаев бара напротив наверняка придет в голову мысль прогнать пчел самостоятельно. А между тем улей такого размера грозил бы храбрецу как минимум больницей — Том оперативно вызвал пчеловодов, которые аккуратно и со знанием дела упаковали странных пчел в коробки.

На этом история только началась. Следующим утром пчелиный рой вернулся: Кэрол пришлось развернуться на полпути до работы и вернуться домой. По вызову приехали уже озадаченные пчеловоды — таких настырных насекомых они еще не встречали.

Разгадка оказалась проста. Старший специалист, Роберт Бернс , открыл багажник и обнаружил внутри остатки торта. В креме, будто в болоте, застряла позарившаяся на сладкое королева пчелиного роя. И вот весь рой из двадцати с чем-то тысяч пчел последовал за повелительницей.

Don't Panic

Вообще говоря, для пчел такое поведение стандартно: они всегда следуют за королевой. Но вот спасать ее целых два дня, не отступая перед опасностями, выслеживая машину — невероятный случай!