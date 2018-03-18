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Пчелиный рой два дня преследовал женщину
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Пчелиный рой два дня преследовал женщину 

Don't Panic 18 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Кэрол Ховарт оставила машину на стоянке у торгового центра, а сама пошла за продуктами к воскресному ужину. Возвращение на парковку стало для бедной девушки настоящим шоком: заднюю часть автомобиля покрывал толстый слой живых пчел.
Растерянную женщину заметил охранник территории, Том Мозес. Прохожие также в стороне не остались — слух разнесся по округу и вскоре у машины-улья Кэрол уже собралось полгорода зевак с камерами.
Don't Panic
Тут Мозес справедливо решил, что кому-то из завсегдатаев бара напротив наверняка придет в голову мысль прогнать пчел самостоятельно. А между тем улей такого размера грозил бы храбрецу как минимум больницей — Том оперативно вызвал пчеловодов, которые аккуратно и со знанием дела упаковали странных пчел в коробки.
На этом история только началась. Следующим утром пчелиный рой вернулся: Кэрол пришлось развернуться на полпути до работы и вернуться домой. По вызову приехали уже озадаченные пчеловоды — таких настырных насекомых они еще не встречали.
Разгадка оказалась проста. Старший специалист, Роберт Бернс, открыл багажник и обнаружил внутри остатки торта. В креме, будто в болоте, застряла позарившаяся на сладкое королева пчелиного роя. И вот весь рой из двадцати с чем-то тысяч пчел последовал за повелительницей.
Don't Panic
Вообще говоря, для пчел такое поведение стандартно: они всегда следуют за королевой. Но вот спасать ее целых два дня, не отступая перед опасностями, выслеживая машину — невероятный случай!
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