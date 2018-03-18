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Киты спасли дайвера от акулы
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Киты спасли дайвера от акулы 

Don't Panic 18 марта 2018
Женщина-дайвер плавала под водой, изучая поведение горбатых китов. Внезапно один из них подплыл к ней и стал выталкивать на поверхность плавниками. Второй бил хвостом: представьте себе тревогу, которую воплощает 14-метровый гигант, внезапно решивший проявить интерес.
Нэн Хаузер выскочила на поверхность буквально за минуты. Ее тут же подняли на катер другие участники экспедиции — оказалось, что рядом кружила большая акула, которую ей было не видно под водой.
Я никогда не прикасаюсь к животным, которых изучаю, но этот кит весом в 22 тонны несколько минут толкал меня под водой и даже приподнял на голове. Он пытался вытолкнуть меня под свой грудной плавник. Я была уверена, что это станет днем моей гибели! На самом деле он защищал меня от пятиметровой акулы, которая была совсем рядом и начала присматриваться ко мне 
— сказала Нэн.
Оператор и его помощник вели съемку с дрона и хорошо видели опасность. Но предупредить дайвера не было никакой возможности и оператор даже отключил камеру, чтобы не снимать ужасную сцену.
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