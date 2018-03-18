Киты спасли дайвера от акулы

Женщина-дайвер плавала под водой, изучая поведение горбатых китов. Внезапно один из них подплыл к ней и стал выталкивать на поверхность плавниками. Второй бил хвостом: представьте себе тревогу, которую воплощает 14-метровый гигант, внезапно решивший проявить интерес.

Я никогда не прикасаюсь к животным, которых изучаю, но этот кит весом в 22 тонны несколько минут толкал меня под водой и даже приподнял на голове. Он пытался вытолкнуть меня под свой грудной плавник. Я была уверена, что это станет днем моей гибели! На самом деле он защищал меня от пятиметровой акулы, которая была совсем рядом и начала присматриваться ко мне Нэн Хаузер выскочила на поверхность буквально за минуты. Ее тут же подняли на катер другие участники экспедиции — оказалось, что рядом кружила большая акула, которую ей было не видно под водой.

— сказала Нэн.

Оператор и его помощник вели съемку с дрона и хорошо видели опасность. Но предупредить дайвера не было никакой возможности и оператор даже отключил камеру, чтобы не снимать ужасную сцену.