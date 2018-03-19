Странная аномалия попала в объектив камеры в Перу

Уличная камера портового города Баврранка засняла нечто странное в воздухе. В объектив камеры попал объект меняющейся формы, зависший на одном месте почти на минуту, а затем бесследно исчезнувший.

Мнения пользователей Сети, куда, разумеется, попало загадочное видео, разделились. Некоторые выражают мнение, что камера случайно могла заснять НЛО. Скептики утверждают, что в этом свечении ничего загадочного нет. На камеру всего лишь попали отблески света простого уличного фонаря.

Но большинство просмотревших запись людей (кстати, никто почему-то не усомнился в подлинности видео) полагают, что это какое-то необычное и редкое природное явление.

В любом случае, сами жители перу очень бурно обсуждали случившееся: в маленьком городке крайне редко происходят какие-то события.