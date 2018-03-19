Ещё
Японцы построят подводный город
Далее:
Читайте также:
Ещё

Японцы построят подводный город 

Рамблер 19 марта 2018
Специалисты строительной компании Shimizu Corporation планируют к 2039 году поселить под водой 5000 человек.
Этот необычный проект, к реализации которого уже готовы приступить японские специалисты, носит название Ocean Spiral City.
Город предлагают построить в виде спирали, ширина его будет чуть больше пятисот метров. Сообщается, что поселение будет экологически чистым, а для нормального функционирования и поддержания жизни первых переселившихся под воду граждан будут использованы только подводные ресурсы.
В подводном городе будет развитая инфраструктура: построят школы, развлекательные заведения, рестораны, научные лаборатории.
Как утверждают специалисты Shimizu Corporation, жизнь отважившихся на то, чтобы обитать под водой людей, не будет ни в чем отличаться от жизни на суше.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии3
10 фраз, которые не произнесет умный человек
На поверхности Луны обнаружили колесо44
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение