Японцы построят подводный город

Специалисты строительной компании Shimizu Corporation планируют к 2039 году поселить под водой 5000 человек.

Этот необычный проект, к реализации которого уже готовы приступить японские специалисты, носит название Ocean Spiral City.

Город предлагают построить в виде спирали, ширина его будет чуть больше пятисот метров. Сообщается, что поселение будет экологически чистым, а для нормального функционирования и поддержания жизни первых переселившихся под воду граждан будут использованы только подводные ресурсы.

В подводном городе будет развитая инфраструктура: построят школы, развлекательные заведения, рестораны, научные лаборатории.

Как утверждают специалисты Shimizu Corporation, жизнь отважившихся на то, чтобы обитать под водой людей, не будет ни в чем отличаться от жизни на суше.