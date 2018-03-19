Призрак жены адмирала сняли на камеру 

Призрак жены Горацио Нельсона запечатлела камера. Именно так считает мужчина, который посетил военное судно, которое сейчас пришвартовано в историческом доке Портсмута. Он рассказал, что сам женщину не видел, однако на кадрах, которые сняла камера, видно, как фигура Фрэнсис Нельсон из потустороннего мира неспешно прогуливается по палубе. Через несколько метров женский силуэт спокойно прошёл сквозь стену. Френсис Нельсон скончалась в 1831 году, пережив супруга на 26 лет. Сам вице-адмирал Нельсон погиб в Трафальгарской битве в 1805 году.