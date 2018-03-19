Нежный карманник попал на видео

Пожилой мужчина, обратившийся в службу «одного окна», стал жертвой карманника. Пока он что-то выяснял с оператором, сзади к нему подошёл вор и вытащил бумажник. Камера видеонаблюдения, установленная в небольшом помещении, зафиксировала процесс в мельчайших подробностях. Очевидно, преступник действовал так уже не в первый раз, его техника поражает филигранностью — вор медленно и аккуратно засунул руку в карман жертвы, без спешки и суеты вытащил кошелек и удалился. Мужчина ничего не заметил и продолжал общаться. Сейчас карманника-виртуоза разыскивает полиция.