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В США нашли змею с двумя головами
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В США нашли змею с двумя головами 

Рамблер 19 марта 2018
Американский фермер из Флориды случайно нашел детеныша удава, который родился с двумя головами.
О редкой находке сообщило издание National Geographic.
Удава осмотрели ветеринары и рассказали, что у пресмыкающегося также есть два сердца и два пищевода. А это встречается гораздо реже, чем просто двухголовые рептилии.
Раздельные пищеварительные системы не дадут змеенышу выжить в дикой природе. Большинство новорожденных двухголовых змей умирают из-за недостатка питания. Специалисты также уточнили, что у этого удава могут быть общие почки и проблемы с дефекацией. Пока его будут наблюдать.
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