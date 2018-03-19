В США нашли змею с двумя головами

Американский фермер из Флориды случайно нашел детеныша удава, который родился с двумя головами.

О редкой находке сообщило издание National Geographic.

Удава осмотрели ветеринары и рассказали, что у пресмыкающегося также есть два сердца и два пищевода. А это встречается гораздо реже, чем просто двухголовые рептилии.

Раздельные пищеварительные системы не дадут змеенышу выжить в дикой природе. Большинство новорожденных двухголовых змей умирают из-за недостатка питания. Специалисты также уточнили, что у этого удава могут быть общие почки и проблемы с дефекацией. Пока его будут наблюдать.