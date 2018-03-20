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Почему коты высовывают язык и зависают
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Почему коты высовывают язык и зависают 

Рамблер 20 марта 2018
Фото: giphy.com
Поведение кошек часто ставит людей в тупик и порождает множество вопросов. Почему эти хвостатые ребята просят открыть им дверь и не выходят, часами смотрят в пустой угол, обожают сидеть в коробках и других емкостях?
Вот еще одна загадка: почему кошки высовывают язык и будто "зависают" в такой позе. Что же происходит в голове у животного в этот момент?
Консультант по поведению животных рассказала о причинах такого поведения. Оказывается, кошки используют язык для того, чтобы лучше исследовать окружающее пространство. Это схоже с явлением флемен — характерным движением губ у некоторых млекопитающих, связанным с захватом феромонов в зону воспринимающего органа.
giphy.com
У кошек в верхнем небе расположен вомероназальный орган, называемый также органом Якобсона. Эта маленькая трубочка длиной около 1 сантиметра способна воспринимать одновременно запах и вкус. Используя этот орган, кошка приоткрывает рот и втягивает через него воздух, что помогает лучше изучить новый запах. А язык при этом помогает собрать больше информации и доставить ее к верхнему небу.
А вот "зависает" кошка из-за того, что потеряла интерес к источнику запаха, забыла, что хотела сделать, или внезапно задумалась о чем-то более важном.
Интересный факт: специалисты предполагают, что кошки могут так делать, чтобы просто повеселить хозяев.
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