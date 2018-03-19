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Жуткие шедевры в российских дворах
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Жуткие шедевры в российских дворах 

dom.lenta.ru 19 марта 2018
Фото: @shatlov_av
Каждый год в третьи выходные марта свой профессиональный праздник отмечают российские работники сфер бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Грех не вспомнить тот любопытный аспект деятельности отечественных коммунальщиков, отдельные произведения которого в народе уже окрестили ЖКХ-артом.
«Дом» собрал самые яркие образцы этого направления из российского Instagram. И понял: смотреть бесконечно можно на три вещи: на огонь, на работу другого человека, и на российский ЖКХ-арт.
Мягкие игрушки — постоянные герои ЖКХ-инсталляций. Вот, для начала, один из умеренных и даже консервативных вариантов. Где-то во дворах Нижнего Новгорода.
Как вам парочка? «Пятница давно завершилась, а эти ребята так и не вышли из просветленного состояния», — пишет автор снимка. «Так вот что такое "креативная внешность"», — вторят ей в комментариях.
«Еще секунда, и это творение умельцев из ЖКХ-индустрии вопьется тебе прямо в душонку», — так увидела этот элемент благоустройства жительница Петербурга. А и правда, от такой Красной Шапочки сразу хочется оказаться как можно дальше.
Ребята, похоже, тоже увидели что-то страшное. Возможно, это произошло не без участия неких веществ.
Какая сдержанная гамма, какое благородство… Коммунальщики Великого Новгорода знают толк в роскоши.
Любопытный подход к благоустройству. Должно быть, гости в этот подъезд лишний раз не заходят.
Пример мимимишного ЖКХ-арта. Есть подозрение, что инсталляция выполнена самими жильцами — фиолетовый акцент явно объединяет балкон одной из квартир и кусочек палисадника, в который он выходит.
Родина слонов, что вы хотите…
Суровый витебский арт. Раз увидишь — не забудешь!
Вот она, эталонная, развесистая, беспримесная ЖКХ-хтонь. Вполне можно использовать при съемках российской адаптации «Настоящего детектива».
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