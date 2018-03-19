Жуткие шедевры в российских дворах

Каждый год в третьи выходные марта свой профессиональный праздник отмечают российские работники сфер бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Грех не вспомнить тот любопытный аспект деятельности отечественных коммунальщиков, отдельные произведения которого в народе уже окрестили ЖКХ-артом.

«Дом» собрал самые яркие образцы этого направления из российского Instagram. И понял: смотреть бесконечно можно на три вещи: на огонь, на работу другого человека, и на российский ЖКХ-арт.

Мягкие игрушки — постоянные герои ЖКХ-инсталляций. Вот, для начала, один из умеренных и даже консервативных вариантов. Где-то во дворах Нижнего Новгорода.

Публикация от Земляк в иллюминаторе (@zemlyak_v_) 16 Мар 2018 в 1:00 PDT

Как вам парочка? «Пятница давно завершилась, а эти ребята так и не вышли из просветленного состояния», — пишет автор снимка. «Так вот что такое "креативная внешность"», — вторят ей в комментариях.

Публикация от Katerina 💁🏼 (@erojoe) 11 Ноя 2017 в 9:48 PST

«Еще секунда, и это творение умельцев из ЖКХ-индустрии вопьется тебе прямо в душонку», — так увидела этот элемент благоустройства жительница Петербурга. А и правда, от такой Красной Шапочки сразу хочется оказаться как можно дальше.

Публикация от Asya Nedlina (@asya.nedlina) 13 Мар 2018 в 7:58 PDT

Ребята, похоже, тоже увидели что-то страшное. Возможно, это произошло не без участия неких веществ.

Публикация от Eugene Krakatau (@ezhik_bayanist) 30 Сен 2017 в 1:09 PDT

Какая сдержанная гамма, какое благородство… Коммунальщики Великого Новгорода знают толк в роскоши.

Публикация от Alexandr Kirillov (@novgoroddarkside) 3 Ноя 2017 в 6:08 PDT

Любопытный подход к благоустройству. Должно быть, гости в этот подъезд лишний раз не заходят.

Публикация от Татьяна Максимова (@tatyanamaxim) 3 Мар 2018 в 8:27 PST

Пример мимимишного ЖКХ-арта. Есть подозрение, что инсталляция выполнена самими жильцами — фиолетовый акцент явно объединяет балкон одной из квартир и кусочек палисадника, в который он выходит.

Публикация от Irina KuzmenkØ (@uykka) 1 Ноя 2017 в 6:40 PDT

Родина слонов, что вы хотите…

Публикация от Asbearn (@asbearn) 8 Мар 2018 в 8:20 PST

Суровый витебский арт. Раз увидишь — не забудешь!

Публикация от Polina Shcherbinina (@po_shch) 8 Янв 2018 в 7:17 PST

Вот она, эталонная, развесистая, беспримесная ЖКХ-хтонь. Вполне можно использовать при съемках российской адаптации «Настоящего детектива».