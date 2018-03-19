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Бомжам устроили модную лав-стори
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Бомжам устроили модную лав-стори 

Lenta.ru 19 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Фотограф устроил фотосессию в стиле лав-стори для пары бездомных людей в Найроби, Кения, нарядив их в моделей. Об этом сообщает Metro.
Мучири Фреймс обнаружил Сэмми и его девушку Вирджинию в парке. Счастливая пара, живущая в ужасающих условиях, вдохновила фотографа, и он решил сделать им подарок в виде серии фотографий.
«Трудно поверить, что любовь может сочетаться с такой средой. Это удар по нашим представлениям о вещах, с которыми мы обычно ее отождествляем. Действительно, под всей этой грязью, лохмотьями и невнятными речами скрываются прекрасные люди, которые могут быть такими же, как и все остальные, если бы мы только дали им такою возможность», — прокомментировал Фреймс.
Для съемки фотограф отыскал подходящую одежду и сделал Вирджинии макияж.
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