Ещё
В Японии обнаружили «суперженский» туалет
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Японии обнаружили «суперженский» туалет 

Lenta.ru 19 марта 2018
Фото: Lenta.ru
На станции метро Шинагава в Токио (Япония) пользователи социальных сетей обнаружили туалет, вход в который обклеен большими красно-белыми плакатами с пиктограммами, изображающими женщин. Об этом сообщает Metro.
Пользователи Twitter удивились, зачем дополнительно демонстрировать такой самоочевидный факт, как предназначение уборной. Так, юзер Чинда (Chinda) написал в своем аккаунте, что «женский туалет на станции Шинагава настолько важный, что необходимо еще и подчеркнуть его важность».
В феврале 2018 года самолет компании Norwegian был вынужден прервать полет и вернуться в пункт вылета в Осло из-за неисправности туалета. Комичность ситуации заключалась в том, что на борту лайнера находились 60-70 сантехников компании Rørkjøp, которые летели в командировку в Мюнхен.
Исполнительный директор компании Франк Ольсен рассказал изданию, что его сотрудники были готовы самостоятельно починить туалеты, однако для этого потребовалось бы отправить сантехника за борт самолета, находившегося на высоте 10 тысяч метров.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему чукчам приходится меняться женами93
Лиса-хулиганка кокетничала с рыбаком25
Кого казнили казаки34
Жуткого младенца сняли на кладбище16
Кем стали потомки великих и ужасных
Видео
01:26
Китаянка проехала на роликах под 18 автомобилями
Люди
02:12
Грабитель пошел на дело в целлофановом пакете
Безумный мир
04:05
Видео: бостонцы в шоке от гигантского НЛО
Безумный мир
02:06
В Антарктиде нашли мост и шоссе
Места
01:41
Жуткого младенца сняли на кладбище
Безумный мир
00:43
Лысой кошке нравится ходить на задних лапах
Безумный мир
00:07
Ягуар опешил от вида муравьеда
Безумный мир
00:39
Лиса-хулиганка кокетничала с рыбаком
Безумный мир
00:43
Маленькая панда решила закусить лапой своей мамы
Безумный мир
00:30
Краб и мужчина сразились на ножах
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение