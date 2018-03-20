Обнаружена секретная американская база

Мировые эксперты пришли в ужас после того, как США признали существование секретной, ныне заброшенной базы, расположенной в ледниках Гренландии. Собственно, Америке пришлось сделать это признание: в скором времени лагерь Camp Century покажет свою стальную голову из-под ледника из-за глобального потепления.

Токсичные отходы уже просачиваются из базы в море. База Camp Century станет самым большим ядерным могильником в мире, если правительство Америки не сумеет предотвратить дальнейшее заражение.

Camp Century ввели в эксплуатацию в 1959 году. 200 человек обслуживали 3-километровую сеть туннелей, скрытых глубоко в леднике. Однако даже правительство Дании не было посвящено в цели Америки: проект «Ледяной червь» создавался для обстрела ядерными ракетами Советского Союза через ледовые туннели.

Проект Iceworm был оставлен из-за нестабильности льда, а затем Camp Century подверглась глубокой консервации. По-видимому, военные не стали тратить силы и оставили коло 9 200 тонн химических отходов гнить в своем ненадежном убежище.

Согласно последним полученным данным (исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters), глобальное потепление приведет к полному уничтожению базы в ближайшие 25 лет. И тонны полихлорированных бифенилов (ПХД, сильнейший канцероген) будут выброшены в окружающий океан.