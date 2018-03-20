Лиса-хулиганка кокетничала с рыбаком

Пермский рыбак познакомился с лисой-хулиганкой. Мужчина складывал весь улов в оставленный на снегоходе кофр. Дикое животное почуяло рыбу и забралось в бокс. Сам рыбак пояснил, что в какой-то момент обратил внимание, что кофр шевелится, хотя погода была безветренной. Когда он приоткрыл крышку, чтобы узнать причину движения, то обнаружил внутри лису, которая беззастенчиво поедала чужую добычу. Мужчина закрыл крышку и отправился с лисой на горнолыжную базу. Там хищница тоже не пожелала вылезать, пока не наелась. После рыбак угостил её шашлыком, лисица съела и его, но в благодарность чуть не вцепилась зубами в камеру. Утолив голод, животное отправилось восвояси.