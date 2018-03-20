Ещё
Лиса-хулиганка кокетничала с рыбаком
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лиса-хулиганка кокетничала с рыбаком 

Рамблер 20 марта 2018
Пермский рыбак познакомился с лисой-хулиганкой. Мужчина складывал весь улов в оставленный на снегоходе кофр. Дикое животное почуяло рыбу и забралось в бокс. Сам рыбак пояснил, что в какой-то момент обратил внимание, что кофр шевелится, хотя погода была безветренной. Когда он приоткрыл крышку, чтобы узнать причину движения, то обнаружил внутри лису, которая беззастенчиво поедала чужую добычу. Мужчина закрыл крышку и отправился с лисой на горнолыжную базу. Там хищница тоже не пожелала вылезать, пока не наелась. После рыбак угостил её шашлыком, лисица съела и его, но в благодарность чуть не вцепилась зубами в камеру. Утолив голод, животное отправилось восвояси.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии3
10 фраз, которые не произнесет умный человек79
На поверхности Луны обнаружили колесо43
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение