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Ягуар опешил от вида муравьеда
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Ягуар опешил от вида муравьеда 

Рамблер 20 марта 2018
Хищник явно был впечатлён видом гигантского муравьеда и не стал нападать на него. На кадрах, снятых в бразильском заповеднике Пантанал, видно, как ягуар подкрался сзади к мураведу, увлечённо пившему из водоёма. В какой-то момент муравьед махнул роскошным хвостом и обернулся, так что большая кошка слегка опешила, отступила назад и позволила ему удалиться, провожая взглядом. Натуралисты, снявшие видео, рассказали, что результат схватки муравьеда и ягуара спрогнозировать нельзя: с одной стороны, ягуар запросто может растерзать муравьеда, с другой — муравьед может серьёзно травмировать ягуара когтистыми лапами.
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