Лысой кошке нравится ходить на задних лапах

Кошечка Нефа живёт в Твери и обожает играть с мячом. При этом она умеет показывать забавные трюки, вставая на задние лапы. Нефа — донской сфинкс. Это одна из немногих пород, выведенных в России. Донские сфинксы появились в Ростове-на-Дону, как порода были зарегистрированы в 1996 году. Пользователи, комментировавшие видео с Нефой, отметили, что у неё игривый и дружелюбный нрав. Хотя нашлись и те, кто считает увлечение бесшёрстными кошками немного странным из-за их инопланетного вида. Кстати, известно, что донские сфинксы любят общаться с хозяевами и обидчивы, хотя и не склонны мстить.