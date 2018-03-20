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Лысой кошке нравится ходить на задних лапах
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Лысой кошке нравится ходить на задних лапах 

Рамблер 20 марта 2018
Кошечка Нефа живёт в Твери и обожает играть с мячом. При этом она умеет показывать забавные трюки, вставая на задние лапы. Нефа — донской сфинкс. Это одна из немногих пород, выведенных в России. Донские сфинксы появились в Ростове-на-Дону, как порода были зарегистрированы в 1996 году. Пользователи, комментировавшие видео с Нефой, отметили, что у неё игривый и дружелюбный нрав. Хотя нашлись и те, кто считает увлечение бесшёрстными кошками немного странным из-за их инопланетного вида. Кстати, известно, что донские сфинксы любят общаться с хозяевами и обидчивы, хотя и не склонны мстить.
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